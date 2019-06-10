توقعات جديدة بإنخفاض شحنات الهواتف الذكية على الصعيد العالمي هذا العام بنسبة 3.1%

فاطمة أيت طالب - دبي - أحدث الأرقام والإحصائيات الصادرة من مؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق تتوقع عامًا آخر قاتمًا لمبيعات الهواتف الذكية على الصعيد العالمي بسبب التراجع المحتمل للمبيعات بنسبة 3.1 في المئة مقارنة مع العام 2018. ويتوقع المحللون أن يتم بيع 1.35 مليار هاتف ذكي بحلول نهاية هذا العام، وهي المبيعات التي تعتبر أقل مقارنة مع العام 2018 عندما تم بيع 1.39 مليار هاتف ذكي.

يأخذ التقرير الجديد في الإعتبار الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على شركة Huawei والذي يمنع هذه الأخيرة من إستخدام البرمجيات والمعدات التابعة للشركات الأمريكية. كما يتنبأ التقرير بتزايد فرص العلامات التجارية الأخرى مثل سامسونج في ظل الوضعية الصعبة التي تعاني منها شركة Huawei حاليًا. العامل الرئيسي الآخر لتباطؤ مبيعات الهواتف الذكية على الصعيد العالمي هو عدم وجود ميزات مبتكرة جديدة.

وبخصوص هذا الموضوع، صرح المحلل Rushabh Doshi من مؤسسة Canalys بالقول : ” لا يزال سوق الهواتف الذكية يعاني من الإرهاق وعدم وجود ميزات مبتكرة. هذا يدفع العملاء للتمسك بهواتفهم الذكية لفترة أطول من ذي قبل “.

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وفيما يخص المستقبل، تتوقع مؤسسة Canalys نموًا إيجابيا للهواتف الذكية في العام 2020 بحيث تتوقع أن تبلغ المبيعات العالمية نحو 1.39 مليار وحدة، وهذا ما يعني زيادة قدرها 3.4 في المئة. ستتعافى بعض المناطق بشكل أسرع من المناطق الأخرى بسبب إختلاف طول دورات حياة الهواتف الذكية.