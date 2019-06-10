آبل تقوم أخيرًا بتفعيل دعم تعدد الكاميرات في نظام iOS 13

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل أخيرًا بتفعيل دعم تعدد الكاميرات في نظامي iOS 13 و iPadOS، وهي الميزة التي كانت متاحة بشكل أو بآخر على عدد من أجهزة الأندرويد على مر السنين. إنها ميزة تم دعمها على أجهزة Mac لفترة قصيرة أيضًا.

سيكون دعم تعدد الكاميرات متاحًا فقط على الأجهزة المحمولة الأحدث مثل iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR ولوحيات iPad Pro الأحدث.

هناك أيضًا توليفات محددة يمكنك إستخدامها على هذه الأجهزة. يمكنك إستخدام كل من الكاميرا العادية والكاميرا المقربة في iPhone أو الكاميرا الخلفية العادية والكاميرا الأمامية. هناك حتى توليفات من شأنها أن تسمح لك بإستخدام الكاميرا الثلاثية الأبعاد TrueDepth.

وعندما ستقوم شركة آبل بالكشف عن هواتف الجديدة في النصف الثاني من هذا العام مع ثلاث كاميرات في الخلف، فإنها ستدعم توليفات متعددة من أجل الكاميرات الواسعة الزاوية الخاصة بها. وجدير بالذكر أن خاصية تعدد الكاميرات تدعم إلتقاط الصور والفيديوهات والصوت من كاميرات متعددة في آن واحد. وفيما يلي معلومات تفصيلية عن دقة ووضوح مقاطع الفيديو التي ستكون متاحة، ومعدل الإطارات في الثانية الواحدة لكل دقة.

Advertisements

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة آبل ستقوم بإصدار واجهة برمجة التطبيقات API الخاصة بتعدد الكاميرات كجزء من نظام iOS 13 للمطورين لإضافة هذه الميزة إلى تطبيقاتهم أو إنشاء تطبيقات جديدة، وخاصة من أجل التصوير المتعدد الكاميرات.