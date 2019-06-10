الهاتف Moto Z3 Play يبدأ بتلقي تحديث Android 9 Pie في المزيد من المناطق

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة موتورولا بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Moto Z3 Play في البرازيل في شهر فبراير الماضي، والآن قامت الشركة بتوسيع مدى توفر هذا التحديث من خلال إطلاقه للمزيد من وحدات Moto Z3 Play. ويشير بعض ملاك الهاتف Moto Z3 Play في الولايات المتحدة الأمريكية أنهم بدأوا بتلقي هذا التحديث، وهذا ما يعني بأنه سيصل إلى بقية المستخدمين الذين لم يحصلوا على هذا التحديث حتى الآن في المستقبل القريب.

هذا التحديث يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر مايو بالإضافة إلى جميع الميزات التي يمكن أن يتوقعها المرء في تحديث Android 9 Pie. ويشمل ذلك ميزة السطوع المتكيف، وإعطاء البطارية الأولوية للتطبيقات الأكثر إستخدامًا، وأدوات التحكم الصوتية المحسنة، فضلا عن التغييرات الأخرى في واجهة المستخدم، والمزيد.

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الهاتف Moto Z2 Force بدأ بدوره بتلقي تحديث Android 9 Pie، ولكن هذا التحديث لا يزال في المرحلة التجريبية، وقد يستغرق بعض الوقت قبل أن تقوم شركة موتورولا بإصداره لكافة ملاك الهاتف Moto Z2 Force في جميع أنحاء العالم.