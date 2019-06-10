الهاتف Huawei P30 قد يحصل على 12GB من الذاكرة العشوائية في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - Huawei P30 ليس هاتفًا جديدًا، فقد وصل إلى السوق منذ بضعة أشهر، ولكن ربما قد يحصل على ترقية في المستقبل القريب.
في الواقع، لقد تم مؤخرًا رصد معلومات جديدة في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA تشير إلى أن الهاتف Huawei P30 سيحصل على الأرجح على نسخة جديدة في المستقبل القريب تضم 12GB من الذاكرة العشوائية مع العلم بأن الهاتف Huawei P30 متاح الآن للشراء مع 6GB أو 8GB من الذاكرة العشوائية.
وبالإضافة إلى ذلك، هذه النسخة الجديدة من الهاتف Huawei P30 ستحصل على إسم رمزي مختلف وهو ELE-AL00M بدلاً من ELE-TL00 و ELE-AL00 في الصين. وعلى ذكر ذلك، فنحن لا نعرف ما إذا كانت هذه النسخة المحسنة من الهاتف Huawei P30 ستشق طريقها إلى خارج الصين لأن المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن شحيحة جدًا.
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