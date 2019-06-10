شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يعثرون على مركبة "سنوبى" التابعة لمهمة أبولو 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد علماء الفلك أنهم عثروا على الوحدة القمرية الشهيرة Snoopy من مهمة أبولو 10 بعد خمسة عقود من إطلاقها في الفضاء.



وبحسب موقع metro البريطانى، فإن الوحدة التى يبلغ عرضها أربعة أمتار فقط، أطلق عليها اسم سنوبي ويعتقد أنها فقدت إلى الأبد على مسافة 900 مليون كيلومتر بعد التخلي عنها، وقد تم استخدام Snoopy وفقا لشخصية الكرتون المحبوبة، كعملية تدريب على الهبوط على سطح القمر Apollo 11 ، بعد شهرين من إطلاق Apollo 10 في يوليو 1969.

وقد تم نقل اثنين من رواد الفضاء الثلاثة إليها، للوصول إلى ارتفاع 50000 قدم فوق سطح القمر، ثم عادوا إلى وحدة القيادة، وبعد إظهار مناورة الالتحام، انتهت المهمة وتم إطلاق Snoopy في الفضاء.

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وقال نيك هاوز، زميل الجمعية الفلكية الملكية، إنه متأكد من أنه تم العثور عليه وكل ما يحتاجونه هو أن يذهب شخص ما ويستعيدها، موضجا أنه بدأ البحث عن الوحدة في عام 2011 وحسب احتمالات العثور عليها من 235 مليون إلى واحد، ثم قام هو وفريق من علماء الفلك بتحليل تيرابايت من بيانات الرادار وفي عام 2018 ، ووجدوا ما يعتقدون أنه سنوبي.



وأضاف: "نحن مقتنعون بنسبة 98 ٪ أننا وجدناها، لكن حتى يخرج شخص ما ويحصل عليها، لا يمكننا أن نكون متأكدين 100 ٪، وحتى يقترب شخص ما من ذلك بالفعل ويحصل على ملف تعريف مفصل للرادار، لا يمكننا أن نكون متأكدين".