شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم الحظر الأمريكى.. هواوى توقع 46 عقدًا تجاريًا لشبكات 5G مع 30 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت شركة الاتصالات الصينية Huawei عن توقيع 46 عقدًا تجاريًا لإنشاء شبكات الجيل الخامس حتى الآن فى 30 بلدًا، رغم الحظر الأمريكى على الاستخدام من خدماتها 5G.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، ومنحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية يوم الخميس رخص 5G للاستخدام التجارى لأربعة عمالقة اتصالات مملوكة للدولة لبدء طرح خدمات الجيل الخامس، فى إشارة إلى تصميم بكين على أن تكون الرائدة عالمياً فى إنشاء شبكات لاسلكية فائقة السرعة.

وقد أصدرت تراخيص لشبكة البث الصينية وأكبر ثلاث شركات اتصالات فى البلاد - تشاينا تليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم، فيما قالت الشركة إنها مستعدة جيدًا للاستخدام التجارى لشبكات الجيل الخامس5G فى الصين.

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يذكر أنه فى فبراير من العام الماضى، أجرت هواوى أول اتصال 5G فى العالم وأطلقت أول جهاز 5G، وقد وقعت شركة Huawei فى الحرب التجارية المكثفة بين الصين والولايات المتحدة بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب تعريفة 200 مليار دولار على البضائع الصينية، مما دفع بكين لرفع الرسوم المفروضة على المنتجات الأمريكية 60 مليار دولار، وقد تحول النزاع إلى حرب تقنية مع الولايات المتحدة التى تحث الدول على تجنب الشركة فى شبكات 5G.

لكن مع ذلك ، لم يتم الكشف عن تفاصيل البلدان التى تمكنت فيها الشركة من الحصول على العقود، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.