شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية تفتح أبوابها لإرسال رحلات تجارية إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وكالة الفضاء الأوروبية ESA إرسال رحلات تجارية للفضاء مثل ناسا، مما يتيح للشركات خيار القيام برحلات مدفوعة الأجر إلى المدار.

وحسب موقع Engadget الأمريكى، سيتم الكشف عن برنامج لخدمات النقل الفضائى التجارى فى اجتماع مجلس الفضاء الخاص بالوكالة الأوروبية هذا العام.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشركات التى ترغب فى إطلاق أقمار صناعية أو تقديم خدمات نقل فضائى، وسيتم توفير المساعدة للشركات من خلال إتاحة لهم طلب أخذ تمويل من الوكالة.

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وفى تصريح للوكالة قالت إنه من المتوقع أن تؤدى تلك المبادرات إلى خدمة تجارية رائعة قابلة للتطبيق مع وجود مخطط تمويل قائم على الاستثمارات الخاصة.

وأضافت الوكالة أنه سيتم تقديم الدعم إلى الدول الأوروبية التى تريد بناء مطارات فضائية، بعد أن بدأت انجلترا بالفعل التخطيط لبناء ميناءها الفضائى، الذى من المتوقع أن يكون الأول فى أوروبا والذى سيقام فى منطقة بإسكتلندا من أجل استخدامه من قبل الشركات مثل شركة لوكهيد مارتن، بالإضافة إلى وجود خطط لبناء مطارات فضائية فى كورنوال وأرجيل وويلز.

ويذكر أن وكالة الفضاء الأوروبية قدمت فى العام المضى بعض المقترحات و3 أفكار من أجل إظهار إمكانيات برنامج الفضاء التجارى وهى مركبة SpaceTug التى تنقل الأقمار الصناعي وقمر صناعى لإزالة المخلفات الفضائية، بالإضافة إلى قاذفة للأقمار الصناعية الصغيرة تحمل اسم Miura 5