شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مقدار أرباح جوجل من خدمة "الأخبار" خلال العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل حصلت وحدها على ما يقرب من 4.7 مليار دولار من خدمتى "البحث" و "الأخبار" خلال العام الماضى 2018، وهو ما يعادل نفس ما حققته صناعة الأخبار بأكملها فى الولايات المتحدة خلال العام الماضى.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فمقارنة بجوجل، حققت صناعة الأخبار فى الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 5.1 مليار دولار من الإعلانات الرقمية، فيما جاءت بيانات هذا التقرير من مؤسسة News Media Alliance التى تمثل أكثر من 2000 صحيفة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.

يذكر أن ما يقرب من 40% من استفسارات جوجل الشائعة اليوم هى للأخبار، والتى لا ينتجها عملاق التكنولوجيا نفسه، حيث يتحكم جوجل وفيس بوك فى توزيع الأخبار ويتم توجيه 80 فى المئة من "الترافيك" عبر هاتين الشركتين إلى مختلف مواقع الأخبار.

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ووفقًا لمجلة نيويورك، أغلقت واحدة من كل خمس صحف محلية فى الولايات المتحدة منذ عام 2004 ومن عام 2008 إلى عام 2017 ، انخفض معدل التوظيف فى غرف الأخبار بنسبة 23 فى المئة، وهو ما يمثل حوالى 27000 وظيفة.