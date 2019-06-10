تكنولوجيا: هل تخطط ابل لإستبدال معايير Lightning بمنفذ USB C في هاتفها القادم iPhone 11؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت التسريبات السابقة قد إستبعدت خطط ابل لتغيير كابل Lightning بمعايير USB C في الإصدار القادم في 2019 من هواتف الأيفون، إلا أن تفاصيل جديدة رصدت في الإصدار التجريبي من تحديث iOS 13 تشير إلى إمكانية تغيير ابل لمعايير Lightning في iPhone 11.

أطلقت شركة ابل الإصدار التجريبي من تحديث iOS 13 للمطوريين مؤخراً، إستعداداً لإطلاق التحديث للمستخدمين لاحقاً بعد الإنتهاء من معاينة المميزات الجديدة في تحديث iOS 13، ولقد رصد مجموعة من المطوريين بعض الإختلافات في تحديث iOS 13، التي تكشف عن تغيير منفذ Lightning بمعايير USB C في هاتف iPhone 11.

في الوقت الحالي لا يمكن التأكيد ما إذا كانت هذه الإختلافات في منفذ هاتف iPhone 11 هي أخطاء للإصدار التجريبي من تحديث iOS 13 أو أنها تلميحات من ابل لخططها المستقبلية لهواتف الأيفون التي تطلق 2019.

Advertisements

ولقد تم تغيير كابل Lightning في الشاشة في وضع الإستعداد، التي جاءت غالباً بمقترح للمستخدمين لإستخدام iTunes، بينما تكشف شاشة الإستعداد الجديدة عن كابل USB C الذي يدعم الإتصال بأجهزة الحاسب، وهو ما يشير إلى تغيير ابل لمعايير Lightning في هاتف iPhone 11.

المصدر

اعلان

