تطبيق Google Chrome Remote Desktop يحصل على نسخة الويب كبديل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل بالكشف عن تطبيق Chrome Remote Desktop منذ فترة، ولكن الآن يمكن للمستخدمين الإستفادة من نسخة الويب الجديدة من خلال الإنتقال إلى remotedesktop.google.com/access. ومع ذلك، نود أن نشير إلى أن مستخدمي الحواسيب سيفقدون في المستقبل القريب تطبيق Chrome Remote Desktop لصالح نسخة الويب الجديدة والتي توفر جميع الوظائف المتاحة في التطبيق مباشرة من المتصفح Google Chrome.

سيكون لدى المستخدمين القدرة على مشاركة حواسيبهم الخاصة أو طلب الوصول إلى الحواسيب الأخرى مباشرة من قائمة Remote Support. يوجد نظام يقوم بإنشاء رمز يتألف من 12 رقمًا تلقائيًا يكون صالحًا لمدة 5 دقائق، وهو الرمز الذي ينبغي إدخاله على الجهاز الآخر من أجل الحصول على حق الوصول إليه.

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سيتم دعم تطبيق Chrome Remote Desktop الحالي إلى غاية 30 يونيو، وبعد ذلك سيحتاج مستخدمو الحواسيب إلى الإنتقال إلى نسخة الويب. سيواصل مستخدمو الأندرويد و iOS إستخدام التطبيق رغم أنه في حالة تفعيل وضع الحاسوب على المتصفح Google Chrome للأجهزة المحمولة، فسوف يكون بإمكانك في الواقع إستخدام خاصية الدعم عن بعد مباشرة من المتصفح.