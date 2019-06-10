الهاتف Asus ZenFone 6 سيصل إلى الهند تحت إسم Asus 6z إمتثالاً لقرار المحكمة الهندية

فاطمة أيت طالب - دبي - كان من المفترض أن تقوم شركة Asus بإطلاق الهاتف Asus Zenfone 6 في الهند في اليوم 19 يونيو، ولكن صدر قرار من محكمة دلهي العليا منع الشركة التايوانية من إطلاق أي هاتف ذكي في البلاد يحمل العلامة التجارية ” ZenFone “. قادنا ذلك إلى الإعتقاد بأن شركة Asus إما لن تطلق الهاتف Asus ZenFone 6 في الهند، أول ستتخلص من العلامة التجارية ZenFone في البلاد. وكما هو متوقع، فقد إختارت الشركة الذهاب مع الخيار الثاني.

تم إدراج الهاتف Asus ZenFone 6 في المتجر الإلكتروني المحلي FlipKart بإسم ” Asus 6z “، وتكشف الصفحة الخاصة بالهاتف على المتجر أنه سيتم إطلاق الهاتف في الهند في اليوم 19 يونيو كما كان محددًا في البداية.

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ومع ذلك، إلى حين هذه اللحظة التي نكتب فيها هذا التقرير، لا يزال الموقع الرسمي لشركة Asus في الهند يعرض الهاتف الرائد الجديد للشركة تحت إسم Asus ZenFone 6، وتقول أنه سيصل قريبًا إلى متجر FlipKart. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن جلسة المحاكمة التالية ستُعقد في اليوم 10 يوليو، لذا سيتعين علينا الإنتظار حتى ذلك الحين لمعرفة ما إذا كانت شركة Asus ستطلق جميع هواتفها الذكية المستقبلية في الهند بدون العلامة التجارية ZenFone أم لا.