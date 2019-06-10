فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من الإنخفاض المستمر لشحنات الأجهزة اللوحية في السنوات الأخيرة، فلا تزال هناك بعض الشركات المصنعة التي تبصم على أداء جيد في هذا السوق، وخاصة في الأراضي الصينية، على الأقل وفقًا لمؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق. الشركات المعنية هنا هي Apple و Huawei و Xiaomi.
تشعر أبل بالراحة الاستثنائية في هذا السوق حيث تمتلك حصة كبيرة تبلغ 42.9٪ بعدما نجحت في شحن 2.28 مليون وحدة في الربع الأول من هذا العام، وهي شحنات تفوق شحنات الشركات الأربعة التالية مجتمعة. تحتل شركة Huawei المرتبة الثانية بحصة سوقية لا تتجاوز 27.1 في المئة بعدما تمكنت من شحن 1.44 مليون جهاز لوحي.
أما بخصوص المرتبة الثالثة، فهي كانت من نصيب شركة Xiaomi التي تمكنت من شحن 300 آلف وحدة في الربع الأول من هذا العام مما خول لها الحصول على نحو 5.6 في المئة من سوق الأجهزة اللوحية في هذا البلد الأكثر إكتظاظًا بالسكان في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر آبل و Huawei تهيمنان على سوق الأجهزة اللوحية في الصين خلال الربع الأول من هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.