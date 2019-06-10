Oppo تعتزم جلب Oppo Reno Z إلى أوروبا جنبا إلى جنب مع Oppo Reno F

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، قامت شركة Oppo بإصدار الهاتفين Oppo R17 Pro و Oppo R17 Neo في أوروبا واللذان تم تغيير إسمهما إلى Oppo RX17 Pro و Oppo RX17 Neo بسبب بعض المشاكل القانونية في التسمية. الآن، تستعد شركة Oppo لتخطي هذا الإرتباك وقامت بالحصول على العلامتين التجاريتين Oppo Reno Z و Oppo Reno F من مكتبة الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي.

هذا يعني أن الهاتف Oppo Reno Z الذي أعلنت عنه شركة Oppo مؤخرًا سيصل إلى أوروبا في المستقبل القريب إلى جانب ما يبدو أنه سيكون هاتف منخفض التكلفة.

يحتوي الهاتف Oppo Reno Z على واجهة خلفية تمتاز بنفس تصميم الهاتف Oppo Reno، ولكن الأمور تختلف على مستوى الواجهة الأمامية، فهذا الهاتف يضم الكاميرا الأمامية في قطع صغير على مستوى الشاشة على عكس الهاتف Oppo Reno الذي يضم كاميرا أمامية منبثقة تطلق عليها شركة Oppo إسم Shark Fin. وتم إزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف في أواخر شهر مايو مع المعالج MediaTek Helio P90، ومع شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش. هذا يعني أن هذا الهاتف يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

الهاتف متاح حاليًا في الصين بأربعة ألوان مختلفة، بما في ذلك اللون البرتقالي الرائع. ويباع الهاتف Oppo Reno Z في الصين مقابل 2499 يوان صيني، وهو ما يعادل 325 دولار أمريكي، ولكننا نتوقع وصول هذا الهاتف إلى أوروبا بسعر 350 يورو.

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ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن الهاتف Oppo Reno F. نحن نعتقد بأن هذا سيكون على الأرجح هو الإسم الأوروبي للهاتف Oppo K3، ولكن لدى شركة Oppo ميل إلى إطلاق هاتف جديد كل أسبوع، لذلك نحن لن نتفاجأ في حالة إذا كان الهاتف مختلفًا تمامًا.

وبطبيعة الحال، هناك أيضًا إحتمال أن تكون شركة Oppo قد قامت بتسجيل العلامة التجارية Oppo Reno F لحماية نفسها في المستقبل. عمومًا، نحن سنواصل مراقبة الوضع للحصول على المزيد من التفاصيل حول خطط Oppo المستقبلية للبلدان الأوروبية.