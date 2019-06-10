صور مسربة جديدة تستعرض لنا تصميم الهاتف LG Stylo 5 من زوايا مختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ شهر فبراير الماضي، ظل نشاط شركة LG في سوق الهواتف الذكية منخفضًا. ومع ذلك، وفقا لتسريب جديد، فيبدو أن الشركة الكورية الجنوبية تستعد للعودة بقوة إلى السوق مع منتجات جديدة وسط الجهود المتزايدة في قطاع 5G. ومن المحتمل أن يكون الهاتف LG Stylo 5 من بين نتائج إعادة الهيكلة التي قامت بها شركة LG لقسم الهواتف الذكية التابع لها.

في الواقع، لقد تم اليوم تسريب صور جديدة تستعرض لنا الهاتف LG Stylo 5 من مختلف الزوايا. وفي حين يعتبر هاتفًا جديدًا، فهو يبدو مشابهًا تمامًا للهاتف LG Stylo 4، بالإضافة إلى أخيه LG Q Stylus α. ومع ذلك، فلا تزال هناك بعض التغييرات الواضحة على مستوى التصميم في الهاتف LG Stylo 5 الجديد.

وبغض النظر عن التصميم، فلا تزال المعلومات المتعلقة بالمواصفات التقنية لهذا الهاتف غير متاحة لدينا في الوقت الراهن. ومع ذلك، فنحن لا نتوقع أن يكون هذا الهاتف رائدًا، وبدلا من ذلك فهو سيكون عبارة عن هاتف ذكي من الفئة المتوسطة. عمومًا، نعدكم بتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من المعلومات حول هذا الجهاز.

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