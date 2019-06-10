شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يساعد الأطباء على اكتشاف تمدد الأوعية الدموية...اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور علماء بجامعة ستانفورد الأمريكية أداة للذكاء الاصطناعى من شأنها مساعدة الأطباء فى الكشف عن تمدد الأوعية الدموية، وهي حالة تتسبب فى انتفاخ الأوعية الدموية في المخ، مما قد يسبب السكتة الدماغية أو تلف المخ أو الوفاة.

وحسب موقع The next web الهولندى، تستخدم الأداة نموذج يسمى HeadXNet لتحديد المناطق الأكثر عرضة لتمدد الأوعية الدموية بالدماغ، مما يزيد من فرص اكتشاف تلك المشكلة وعلاجها.

ووفقاً للدراسات التى اجريت ساعدت تلك الأداة الأطباء على اكتشاف 6 حالات تمدد فى الأوعية الدموية من أصل 100 حالة تم الكشف عليها.

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ومن أجل اختبار الخوارزمية، شرٌح الأطباء 611 تقرير لفحص الأوعية المقطعية تم جمعهم خلال 14 عام منذ 2003 إلى 2017 من المركز الطبى بالجامعة، ثم قاموا بتصميم شبكة ثلاثية الأبعاد لمعالجة البيانات.

ومع النجاح الذى حققته HedXNet قام بعدض العلماء بالتحذير من أن تلك الطريقة يلزمها إختبارات أكثر لتوسيع وتقييم فعالية الخوارزمية، نظراً إلى أن كافة الأبحاث أجريت فى مؤسسة واحدة، والممكن أن تختلف فى مؤسسة أخرى لها ماسحات ضوئية مختلفة.