شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تطرح نظامها المنافس لأندرويد سبتمبر المقبل وتطلق عليه اسم Oak OS والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة Global timesالصينية، أن شركة هواوي تطور نظام تشغيل جديد بديل لنظام التشغيل أندرويد، والذى سيطلق عليه اسم HongMeng OS فى الصين فقط، أما بباقي دول العالم فسيحمل اسم Oak OS.
وبحسب ما نشرته الصحيفة الصينية عبر حسابها الرسمي على تويتر، فمن المنتظر أن يأتى نظام التشغيل الجديد فى سبتمبر المقبل.
وظهرت الأنباء عن تطوير هواوى نظام تشغيل خاص بها نذ عدة أشهر، بعد قرار الإدارة الأمريكية بحظر التعامل معها، لتتبعها كل من جوجل وكوالكوم وإنتل و Arm وفيس بوك وتقرر وقف التعامل معها.
وكانت الولايات المتحدة قامت مؤخرا بتعليق قرار الحظر وإعطائها مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الشركات الأمريكية مع هواوى، الأمر الذى سيتيح لها استمرار دعم هواتفها بالتحديثات الأمنية وتحديثات أندرويد Q المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هواوى تطرح نظامها المنافس لأندرويد سبتمبر المقبل وتطلق عليه اسم Oak OS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.