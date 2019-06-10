شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تطرح نظامها المنافس لأندرويد سبتمبر المقبل وتطلق عليه اسم Oak OS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة Global timesالصينية، أن شركة هواوي تطور نظام تشغيل جديد بديل لنظام التشغيل أندرويد، والذى سيطلق عليه اسم HongMeng OS فى الصين فقط، أما بباقي دول العالم فسيحمل اسم Oak OS.

وبحسب ما نشرته الصحيفة الصينية عبر حسابها الرسمي على تويتر، فمن المنتظر أن يأتى نظام التشغيل الجديد فى سبتمبر المقبل.

وظهرت الأنباء عن تطوير هواوى نظام تشغيل خاص بها نذ عدة أشهر، بعد قرار الإدارة الأمريكية بحظر التعامل معها، لتتبعها كل من جوجل وكوالكوم وإنتل و Arm وفيس بوك وتقرر وقف التعامل معها.

وكانت الولايات المتحدة قامت مؤخرا بتعليق قرار الحظر وإعطائها مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الشركات الأمريكية مع هواوى، الأمر الذى سيتيح لها استمرار دعم هواتفها بالتحديثات الأمنية وتحديثات أندرويد Q المقبل.