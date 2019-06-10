مؤسس 'تيليغرام' يضرب عن الطعام... والسبب؟

وأمضى مؤسس التطبيق الشهير آخر 15 عاما من حياته دون تناول أي نوع من أنواع الكافيين أو اللحوم أو المشروبات الكحولية، حيث يعتمد على الأسماك والمأكولات البحرية فقط، ليعلن الخميس الماضي إضرابه عن الطعام بكل أشكاله والاكتفاء بالماء.
وأضاف أن الماء لوحده ساعده في الوصول إلى أفكار أكثر وضوحا، كون استهلاك الغذاء يتطلب طاقة.
من جهة أخرى، قال أطباء متخصصون أن الامتناع عن الطعام لا يعني زيادة الإبداع، وحذروا من مشاكل صحية كحرقة المعدة.
ويمكن للشخص أن يستمر بالحياة لمدة ثلاث دقائق تقريبا بدون أكسجين وثلاثة أيام بدون ماء وثلاثة أسابيع دون طعام قبل أن يموت، وقدرة الشخص على البقاء على قيد الحياة دون هذه الضروريات تعتمد على حالته البدنية.
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