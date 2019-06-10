شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فايرفوكس تطرح نسخة مدفوعة من متصفحها هذا الخريف.. اعرف مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن كريس بريد الرئيس التنفيذى لشركة موزيلا فايرفوكس فى حوار له مع الموقع الألمانى T3N عن طرح نسخة مدفوعة من المتصفح هذا الخريف، والذى سيدعم ميزات جديدة تشبه الـVPN وتخزين آمن للسحابة.

وحسب موقع The Next Web الهولندى، اختبرت الشركة خدمة الـVPN بالشراكة مع ProtonVPN مع إتاحة الاشتراك بـ10 دولارات، لذا تفكر الشركة فى توفير جزء من خدمات الـVPN بشكل مجانى، ومن ثم إتاحة باقى المزايا بشكل مدفوع شهرياً بحلول أكتوبر المقبل.

وأوضح "بريد" أنه لا نية لجنى الاشتراكات مقابل الخدمات المجانية، ولكن سيتم طرح نظام الاشتراك الجديد وتقديم مستوى مميز ليكون متاحاً فى الخريف.

ولم يتم حتى الأن تحديد الثمن الذى من المفترض دفعه، ولكن الخصوصية التى يوفرها المتصفح فى عرضه الجديد، يجعله جذاب للمستخدمين فى ظل ظاهرة تسريب البيانات التى نعانى منها الأن.