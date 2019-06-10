شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شبكات الـ5G تصل بريطانيا أغسطس القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعنت شركة Three uk البريطانية أن شبكة الـ 5Gالخاصة بها ستكون متوفرة فى شهر أغسطس القادم لتدعم جميع الهواتف المحمولة والانترنت بالمنازل، وأضافت الشركة أن الشبكة ستصل إلى 25 مدينة من ضمنهم لندن، كارديف وجلاسكو وبرمنجهام ومانشستر وليفربول.

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، سيجعل هذا الإطلاق شركة Three uk ثالث أكبر شركة فى البلاد، بحيث تسيطر شبكة EE على ست مناطق بسرعة متوسطة تبلغ 200 ميجابايت فى الثانية، ومن ثم تأتى بعدها فودافون لتصل فى يوليو من هذا العام، ومن المتوقع أن تتأخر Three uk عنهم ولكن يجب أن تكون شبكتها متاحة فى معظم المدن بحلول نهاية العام.

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وأشارت الشركة أن شبكتها ستتمتع بضعف السرعة مقارنة بالشركات الأخرى، وهذا بفضل امتلاكها طيف بسرعة 140 ميجاهيرتز والذى لن يكون له أهمية سوى تغطية أكبر عدد من الأماكن للوصول للأشخاص.

وذكرت شركة Three Uk سابقاً فى إعلانها أن شبكتها تعتمد على سحابة مدعمة من نوكيا، وهذا يعنى انه مازال بإمكانها استخدام معدات هواوى من أجل شبكتها الخاصة كما فعلت EE.