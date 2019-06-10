شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي Y9 Prime 2019 يحقق نجاح كبير فى سوق الهواتف الذكية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اليوم مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن أن هاتفها الشبابي الجديد Y9 Prime 2019 حقق نجاح كبير في سوق الهواتف الذكية بمصر ويرجع الفضل في تحقيق هذا النجاح الي ثقة ودعم مستهلكي وشركاء هواوي في مصر، حيث أن هذا انعكس على نفاد الكمية المخصصة للحجز المسبق في وقت قصير من بداية الحملة. ومن ثم بعد ذلك حقق هواوي Y9 Prime 2019 رواجاً بين مستخدمي فئة الهواتف الفوق المتوسطة، نظراً للإمكانيات والمزايا التي لم يراها المستخدم الا في فئة الهواتف العليا، مثل كاميرا سيلفي Pop-Up وشاشة عرضة كاملة تماماً Urtla FullView.

وقال "كيث لي"، نائب رئيس هواوي في مصر، "هواوي دائماً تضع عملائها في المقام الأول في مختلف أنحاء العالم، حيث اننا نوفر هواتف متطورة تتماشي مع جميع فئات مستخدمي الهواتف الذكية، وأن هذا يضع على عاتقنا ثقة كبيرة اكتسبناها من عملائنا، وبالرغم من التحديات والصعوبات التي دائماً نواجهها فنحن قادرون على اجتياز هذه العواقب بفضل ثقة عملائنا في علامة هواوي التجارية والتزام هواوي تجاههم."

وأضاف "لي"، "تولي هواوي اهتماماً كبيراً بفئة المستخدمين الشباب لكونهم ركيزة أساسية في نجاحنا بالسوق المصري، وبالرغم من التحديات التي نواجها عالمياً في الوقت الراهن، فهذا لن يعيق مسيرة نجاحنا في السوق المصري، وهذا ما شهدناه بنجاح هاتف هواوي الشبابي الجديد Y9 Prime 2019، وهذا أكبر دليل علي ثقة المستهلك المصري في منتجاتنا، لذا نحن ملتزمون بتدعيم سلسلة هواتفنا الشبابية Y-Series بأحدث التكنولوجيا التي توصل اليها قطاع البحث والتطوير لدي هواوي بجانب تقديم التحديثات الأمنية وتحديثات نظام التشغيل Android."

يتميز HUAWEI Y9 Prime 2019 بشاشة عرض كاملة مطلقة Urtla FullView من هواوي بقياس 6.59 بوصات بدون ميزة ال Notch. وتتميز شاشة FHD+ بدقة 2340*1080 لعرض الصور بألوان حقيقية حتى أنها تظهر التفاصيل المعقدة الصغيرة والغير مرئية.

يتمتع الهاتف ايضاً بكاميرا أمامية Pop-Up بدقة 16 ميجابكسل وفتحة عدسة F2.2 موجودة في الحافة العليا من الهاتف تخرج عندما يريد المستخدم التقاط صور السيلفي وتعود في داخل الهاتف بعد الانتهاء، بجانب أن هواوي صممت مكتشف سقوط ذكي بحيث تعود الكاميرا إلى مكانها عند اكتشاف أي حالات سقوط.

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وتستطيع الكاميرا الأمامية التعرف بشكل دقيق وفوري على ثمانية سيناريوهات لأجسام ومشاهد مختلفة بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي. وتزود هذه القدرات تأثيرات فوتوغرافية متنوعة مثل إنارة الفراشة من خلال بناء مصدر الضوء لتزويد إضاءة لصور الوجوه ثلاثية الأبعاد لصور السيلفي والبورتريه.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 16 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل. من خلال هذه العدسات سوف يتمكن المستخدم من التقاط صور واضحة وعالية الجودة مع تباين مرتفع. فعدسة 16 ميجابكسل تسمح مزيدا من الضوء نحو الحساس بحيث تحصل على صور في الليل غنية بالألوان وواضحة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. وبفضل استقرار الذكاء الاصطناعي، هناك وقت زمني يمتد إلى 6 ثوان عندما تريد التقاط صورا ليلية وأنت ممسك بالهاتف بيدك من اجل السماح بمزيد من الضوء نحو المستشعر. ولمحبي تصوير الفيديو بالحركة البطيئة يسجل HUAWEI Y9 Prime 2019 مقاطع فيديو ب 480 إطار بالثانية الواحدة ويشغلهم مجددا بمعدل 1/16 مقارنة بالسرعة العادية.

والجدير بالذكر، أن هواوي Y9 Prime 2019 حقق نجاح باهر بين مستخدمي الهواتف الذكية في مصر، حيث أنه أول هاتف في فئته يتميز بشاشة عرضة كاملة تماماً Urtla FullView من هواوي بالإضافة الي كاميرا سيلفي Pop-Up ويأتي في الفئة السعرية الأقل من 4500 جنيهاً.







