الاتحاد للطيران تطلق منصة ذكاء اصطناعي للأفكار المبتكرة بالتعاون مع SWAE

أبوظبي - الخليج 365 :

تطلق الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع شركة SWAE الحائزة على عدة جوائز ومركزها في مدينة فانكوفر، منصة iFikra للذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى الاستفادة القصوى من إمكانيات القوى العاملة في الاتحاد للطيران من خلال تمكين كل موظف من المساهمة في عملية الابتكار.

صمّمت منصة iFikra لتسخير الطاقة الابتكارية الجماعية في الاتحاد، وتهدف إلى تعزيز روح المبادرة في المجموعة من خلال السماح للموظفين بتقديم حلول مبتكرة للتحديات المستمرة وللفرص غير المستغلة.

وأطلق توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، المنصة الجديدة اليوم لإعادة التأكيد على أهمية الابتكار في المجموعة، قائلا "إننا نعي كثرة الأفكار المذهلة الموجودة لدينا. كما أن موظفينا هم أكثر من يفهم طبيعة أعمالنا، لذا قمنا بتطوير هذه الأداة لمنحهم المنصة التي يحتاجون إليها للابتكار. فمع إطلاق الابتكار داخليا، سنمنح ضيوفنا تجربة أفضل بكثير عند اختيارهم الاتحاد للطيران."

تستخدم المنصة الجديدة الذكاء الاصطناعي لدعم وتعزيز خطط العمل المقترحة من قبل الموظفين، مع توفير حلقة مفتوحة للتعلم والتعاون والاستفادة من الآراء، بالاستناد إلى مبادئ الشفافية والجدارة للمساعدة على تصعيد الأفكار الأفضل بفعالية إلى الجهات المعنية.

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وللمرة الأولى، سيتمتع الموظفون بالقدرة على المشاركة في تطوير الاستراتيجية التنظيمية من خلال التصويت، وتقديم الاقتراحات والآراء البناءة على أفكار زملائهم، ولعب دور مباشر في عملية اتخاذ القرار.

وستحصل الأفكار "المتخرجة" من المنصة على التمويل الأساسي من قبل Innovate Lab أو مختبر الابداع الخاص بالاتحاد للطيران. ويدعم المختبر التجارب السريعة للأفكار والمشاريع الواعدة والمثيرة للاهتمام، مع التعجيل في تسليم النماذج والمشاريع الأولية، والأدلة الأساسية على المفاهيم المطروحة وعلى المنتجات والأفكار القابلة للتطوير.

في هذا الإطار، أعلن سوشيانت زانجنهبور الرئيس التنفيذي لشركة Swae "نحن متحمسون للتعاون مع الاتحاد للطيران، ونؤمن أن منصة Swae ستساعد الاتحاد على تحسين شمولية وجودة الأفكار المقدمة من الموظفين إلى الإدارة، وستسمح للأفكار المبتكرة بالتأثير على الإدارة الاستراتيجية الأشمل للمجموعة، ما يؤدي إلى حصد نجاحات أكبر".

وبعد اطلاق أكاديمية الاتحاد للطيران للذكاء الاصطناعي في يناير الماضي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، يبدو واضحاً أن المجموعة تقوم باستثمارات مهمة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في مختلف إداراتها ودعم خطة الابتكار لضمان التنافسية وتوفير الخدمات والخيارات الاستثنائية لضيوفها في العصر الرقمي.