أراضي دبي توقع مذكرة تفاهم مع "اتصالات"

دبي - الخليج 365 :

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات (ش. م. ع.) "اتصالات" مذكرة تفاهم بشأن نظام "إيجاري" وتقنية "البلوك تشين العقاري". وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص الطرفين على تطبيق معايير الحكومة الذكية (إدارة بلا أوراق وخفض عدد زيارات المتعاملين والعقود الرقمية) واستراتيجية "البلوك تشين"، والعمل على تسهيل إجراءات المتعاملين، حيث ستقوم الدائرة بتقديم خدمات اتصالات عن طريق تطبيق إيجاري من خلال الربط مع اتصالات.

وبموجب المذكرة، ستقوم أراضي دبي بتحديد نوعية الخدمات المتعلقة بتطبيق "إيجاري" و "تقنية البلوك تشين العقاري" وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة، ومنح "اتصالات" حقًا غير حصري لإدراج خدماتها عند تسجيل عقود "إيجاري"، بما في ذلك خدمات الإنترنت وخطوط الهاتف الثابتة والخلوية. وتتولى الدائرة تقديم التدريب والاستشارات الفنية الضرورية المتعلقة بتطبيق "إيجاري" للمعنيين في "اتصالات"، إلى جانب توفير الدعم اللازم لتمكينها من إنجاز الربط الإلكتروني بين أنظمة الطرفين المتعلقة بهذا التطبيق.

وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "لقد سجلنا سبقاً تقنياً عالميًا مهماً بعد اعتمادنا نظام «بلوك تشين»، حرصًا منا على ترجمة استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «بلوك تشين». وحتى نتمكن من تطوير قاعدة بيانات ذكية وآمنة تجمع العقود العقارية كافة، بما في ذلك تسجيل عقود الإيجار، وربطها مع كافة الهيئات والمؤسسات، فإننا نحرص على التوصل إلى اتفاقيات مع نخبة الشركاء الذين يمتلكون الخبرات الكافية، للوصول إلى نظام محكم قادر على تحقيق أهدافنا المؤسسية، ودعم رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي المدينة الأذكى في العالم".

وقال خليفة الزريم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية، الذراع التقنية لأراضي دبي: "إننا ندرك مستقبل تقنية «بلوك تشين»، كأحد أهم الحلول التكنولوجية المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، للاستفادة منها في تطوير عمليات التسجيل والتحقق وتنفيذ التعاملات على اختلاف أنواعها، والأهم من ذلك إمكانية تنفيذها بسرعة وأمان وفعالية لجميع أطراف الشبكة والمشاركين فيها. ومن شأن هذه المذكرة مع "اتصالات" أن تساعدنا على تقديم خدمات لا نظير لها لخدمة المؤجرين والمستأجرين في المراحل الأولى، على أن تغطي في مراحل لاحقة المطورين والمستثمرين".

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من جهته قال عبدالله سالم المانع، مدير عام "اتصالات" منطقة دبي، "تتشرف ’اتصالات‘ بتقديم الدعم التقني اللازم للجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، وبالشكل الذي يمكنها من تحقيق أهدافها المؤسسية والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها لعملائها وبكل كفاءة ويسر، انسجاماً مع رؤية ’اتصالات‘ الطموحة لــ ’ قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات‘. وعلى ضوء ذلك فإننا نعتز اليوم بتوقيع هذه المذكرة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي سنقوم من خلالها في ’اتصالات‘ بتقديم جميع متطلبات دمج واستخدام خاصية تقديم خدمات اتصالات لمتعاملي دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن طريق تطبيق إيجاري، وبما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للعملاء وتبسيطها".

وتلتزم مجموعة الامارات للاتصالات بدورها بإجراء الاستعدادات اللازمة كمرحلة أولى في أنظمتها لتوفير عروض الخدمات للمتعاملين الراغبين في تقديم الطلبات عن طريق نظام "إيجاري"، وذلك وفقا لمتطلبات أراضي دبي. وستتولى "اتصالات" أيضًا تثقيف كافة الموظفين المعنين لدى الطرفين، لتمكينهم من التعامل مع المتطلبات الواردة عن طريق نظام "إيجاري".

وعملاً ببنود المذكرة، أبدت "اتصالات" التزامها للتواصل مع فريق الدعم في أراضي دبي، وإبلاغهم عن أي خلل أو اقتراحات أو ملاحظات لتحسين وتطوير نظام "إيجاري" أو العروض المقترحة من قبلهم. وفي المرحلة الثانية، تجري "اتصالات" الاستعدادات اللازمة للربط مع قاعدة بيانات "إيجاري" على "البلوك تشين العقاري" لتقديم خدمات متكاملة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.