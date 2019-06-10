كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما علاقة مايكروسوفت بالذكاء الاصطناعي وعالم النحل؟

أصبح مشروع we4bee المتخصص بأبحاث النحل، والذي تدعمه مؤسسة Audi البيئية، جزءا من برنامج مايكروسوفت المسمى”الذكاء الاصطناعي لأجل الأرض”.

ويهدف مشروع we4bee إلى ربط خلايا النحل الذكية المزودة بأجهزة استشعار مع تقنيات التخزين السحابي بهدف إجراء تحليلات طويلة المدى على مستوطنات النحل وبياناتها البيئية، والكشف عن تأثير بعض العوامل المؤثرة على النحل باستخدام طرائق علم البيانات.

ولأن مشروع we4bee أصبح عضوا في شبكة “الذكاء الاصطناعي لأجل الأرض” العالمية، فقد أتيحت له إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات الحالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وحظي بالدعم من البرامج التعليمية والتدريبية.

وستتولى المدارس والمؤسسات التعليمية رعاية خلايا النحل وضمان الحصول على بياناتها باستمرار، كما سيُخصص مربو نحل للاعتناء بكل مستعمرة من مستوطنات النحل بشكل إضافي.

ومن خلال تطبيق we4bee، ستتاح للمشاركين إمكانية تتبع البيانات المنقولة من الخلية إلى سحابة التخزين، ويشتمل هذا على معلومات عن مستوطنة النحل بما في ذلك درجة حرارتها ورطوبتها وضغط الهواء بداخلها ووزنها ومقدار الضوضاء ومقدار التلوث بالمواد الجسيمية، بحسب موقع العربية.نت.

توظيف التطبيق

ويمكن لكل مستخدم توظيف التطبيق لمقارنة خلية النحل التي يمتلكها مع خلايا أخرى تتوفر بياناتها على سحابة التخزين. فمثلًا، سوف يلتقط ماسح ضوئي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومخصص لتصوير الأزهار صورا للأزهار، ومن ثم سيعرض أنواع تلك الزهور.

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وتحت شعار “الذكاء الاصطناعي لخير البشرية”، تدعم مايكروسوفت المؤسسات والمشاريع التي تناصر قضايا إنسانية مثل حقوق الإنسان، والحق في الوصول، والحماية البيئية.

كما يوفر برنامج مايكروسوفت “الذكاء الاصطناعي لأجل الأرض” المساعدة للباحثين والمنظمات في استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب جديدة تهدف لحماية المياه والزراعة والتنوع البيولوجي والمناخ.

تذليل العقوبات

وتهدف المبادرة إلى تذليل الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وقال رودريجر ريكناجيل، رئيس مؤسسة أودي البيئية: “إننا فخورن بأن يصبح مشروع we4bee واحدا من 298 مشروعا تحظى بدعم من برنامج الذكاء الاصطناعي لصالح الأرض، وإننا سعداء بوقوف مايكروسوفت بجانبنا كداعمٍ رفيع المستوى”.

من جانبها، قالت كريستين هاوبت، المدير العام لخدمات مايكروسوفت في شركة مايكروسوفت ألمانيا: “إن من واجبنا في شركة مايكروسوفت أن نتيح استخدام التقنية للجميع وأن نطبقها بطريقة مسؤولة، فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون عاملا مهما في بناء ركائز المستقبل الأفضل. كما أننا سعداء جدا بأن دعمنا لمشروع we4bee يمثل دعما لأحد المشاريع الألمانية التي توظف التقنية للخروج بنتائج بحثية هامة تؤدي في نهاية المطاف لحماية النحل”.