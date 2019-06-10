تكنولوجيا: Razer تطلق سماعات Kraken X الخاصة بالألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Razer سماعات Kraken X خفيفة الوزن والخاصة بالألعاب يوم الخميس الماضي، إذ تأتي السماعات بتصميم جديد ووزن يبلغ 250 جرام فقط.

وتتميز سماعات Kraken X بوسائد أذن مريحة وناعمة مع عصابة رأس قابلة للتعديل، هذا وبالإضافة إلى أنها تتضمن مسارات والتي تجعل من السهل ارتداء نظارات أثناء ارتداء السماعات. يصل سعر السماعات الجديدة إلى 49.99 دولارًا، وتتميز بصوت محيطي 7.1 لا يتوفر عادة في السماعات الخاصة بالألعاب الأخرى متوسطة التكلفة.

تحتوي السماعات أيضًا على ميكروفون قابل للانحناء بالإضافة إلى أزرار للتحكم في مستوي الصوت. إليكم المواصفات الخاصة بالسماعات والميكروفون:

السماعات

سرعة الاستجابة: 12 هرتز – 28 كيلوهرتز

المقاومة: 32 Ω في الكيلوهرتز الواحد

الدقة: 106 ديسيبل في الكيلوهرتز الواحد

المحركات: 40 مم مع مغناطيس نيوديميوم

حجم سماعة الأذن من الداخل: 65 × 44 ملم

نوع الاتصال: 3.5 ملم تناظريًا

طول الكابل: 1.3 م

الوزن: 250 جرام

وسائد الأذن البيضاوية: مصممة لتغطية الأذن كاملة مع طبقة من الجلد لعزل الضوضاء

الميكروفون

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سرعة الاستجابة: 100 هرتز – 10 كيلوهرتز

نسبة الإشارة إلى الضوضاء: ≥ 55 ديسيبل

الدقة: -42 ± 3 ديسيبل في الكيلوهرتز الواحد

نمط الالتقاط: ذراع ECM أحادي الاتجاه

تتوفر سماعة Kraken X القياسية باللون الأسود الكلاسيكي، بينما يتوفر طراز Kraken X for Console باللون الأسود مع إضاءات زرقاء، ويستخدم كلاهما اتصالًا سلكيًا بمقبس سماعة رأس بحجم 3.5 مم، مما يجعلها متوافقة مع مجموعة من الأجهزة بما في ذلك PlayStation 4 و Xbox One و Nintendo Switch وجهاز الحاسب والأجهزة المحمولة.

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