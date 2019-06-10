جوجل تريد من الحكومة الأمريكية رفع الحظر الذي فرضته على شركة Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لقيام الحكومة الأمريكية رسميًا بإدراج شركة Huawei ضمن قائمة الشركات الممنوع عليها التعامل مع الشركات الأمريكية، فقد أدى ذلك إلى فقدان شركة Huawei للدعم من أمثال Google. ومع ذلك، يبدو أن شركة Huawei قد وجدت حليفًا غير متوقع في Google لأنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من صحيفة Financial Times، فيبدو أن شركة Google تضغط على الحكومة الأمريكية لرفع الحظر عن شركة Huawei.

ووفقا للتقرير، فيبدو أن شركة Google تشعر أن إزالة شركة Huawei من منظومة الأندرويد قد يؤدي إلى ظهور أخبار سيئة للأمن القومي. هذا لأن شركة جوجل تعتقد بأنه من خلال تجزئة الأندرويد، سيصبح نظام التشغيل ضعيفًا مما سيسمح للاعبين الأجانب بالدخول إليه.

ومن المتوقع إلى حد كبير أن تقوم شركة Huawei بإنشاء نظام تشغيل خاص بها والذي يعتقد البعض بأنه سيظل يستند على نظام الأندرويد الخام AOSP، وهو الأمر الذي سيؤدي أساسًا إلى إطلاق نسخة متفرعة من الأندرويد لن يتم دعمها أو حمايتها من قبل ميزات الأمان في Google Play Store والتحديثات الأمنية التي يتم إصدارها من قبل شركة جوجل في كل شهر.

الحجة هي أنه إذا أرسل شخص لديه هاتف أندرويد آمن شيئًا ما إلى جهاز Huawei يعمل بنظام أندرويد مُخترق، فقد يؤدي ذلك إلى سرقة البيانات التي كان من المفترض أن تكون مشفرة. ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستقتنع بحجة Google أم لا، ولكن في الوقت الراهن، تم منح شركة Huawei مهلة قدرها 90 يومًا حتى يصبح الحظر ساريًا.