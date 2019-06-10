الجيل المقبل من جهاز Xbox سيكون أقوى بنحو أربع مرات من Xbox One X

فاطمة أيت طالب - دبي -

من المفترض أن يكون Xbox One X واحدًا من أقوى أجهزة الألعاب المنزلية المتوفرة في السوق حاليًا. لديه القدرة على تشغيل ألعاب 4K، وهو أمر مثير للإعجاب عندما تفكر في مقدار الطاقة التي يتطلبها محتوى 4K، ولكن في وقت لاحق من هذا العام، سنحصل على جيل جديد من Xbox من شأنه أن يجعل Xbox One X في طي النسيان.

في معرض الترفيه السنوي E3 2019، قامت شركة مايكروسوفت بالكشف عن بعض التفاصيل حول الجيل المقبل من Xbox والذي يُشار إليه حاليًا بإسم Project Scarlett. التفاصيل الدقيقة المتعلقة بهذا الجهاز غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن، ولكن ذكرت شركة مايكروسوفت في موقعها الرسمي على الويب أن الجيل المقبل من Xbox سيستخدم معالجًا خاصًا من شركة AMD، وذاكرة عشوائية من نوع GDDR6، فضلا عن الجيل التالي من الذاكرة التخزينية SSD، وكل ذلك سيجعل جهاز الألعاب الجديد أقوى بنحو أربع مرات من Xbox One X.

تفتخر شركة مايكروسوفت كذلك بقدرة الجيل المقبل من Xbox على تشغيل ألعاب بمعدل يصل إلى 120 إطار في الثانية، على الرغم من أننا لسنا متأكدين مما إذا كان معدل هذه الإطارات ثابتًا أم لا، وما إذا كان سيكون من الممكن الوصول إلى معدل الإطارات هذا في حالة إستخدام دقة منخفضة فقط. الأخبار السارة للاعبين الذين يتطلعون إلى جهاز Xbox الجديد هي أنه من المتوقع أن يتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام حيث يجب الكشف عن المزيد من التفاصيل مثل الأسعار.

بالإضافة إلى التشويق لجهاز Project Scarlett، فقد كشفت لنا شركة مايكروسوفت أيضًا أنه سيتم إطلاق لعبة Halo Infinite جنبا إلى جنب مع هذا الجهاز.