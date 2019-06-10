شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل 29 تطبيق من "بلاى ستور" لسرقتهم صور المستخدمين.. احذفهم حالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة الأمن السيبرانى "تريند مايكرو" عثرت على حوالى 29 تطبيق خبيث خاص بتعديل الصور على متجر "بلاى ستور"، وحذرت من أن هذه التطبيقات تقوم بسرقة صور المستخدمين، كما أنه تم تحميلها كثيرا، إذ أن عددًا كبيرًا من عمليات التنزيل قد نشأت من آسيا و الهند.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أزالت جوجل هذه التطبيقات من متجر "بلاى ستور"، وفيما يلى نعرض قائمة بأبرز هذه التطبيقات التى قامت جوجل بإزالتها، كما يلى:

Fill Art Photo Editor

Prizma Photo Effect

Cartoon Art Photo

Wallpapers HD

Super Camera

Photo Art Effect

Art Effect

Selfie Camera Pro

Pro Camera Beauty

Pixture

Photo Editor

Magic Art Filter Photo Editor

Horizon Beauty Camera

Art Filter

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Emoji Camera

Art Filter Photo

Cartoon Photo Filter

Art Filter Photo Effects

Cartoon Effect

Cartoon Art Photo

Art Filter Photo Editor

Cartoon Art Photo Filter

Beauty Camera

Art Filter Photo Editor

Cartoon Art Photo Filter

Beauty Camera

Art Effect

Art Effect For Photo

Art Editor