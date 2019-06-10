شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل 29 تطبيق من "بلاى ستور" لسرقتهم صور المستخدمين.. احذفهم حالا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة الأمن السيبرانى "تريند مايكرو" عثرت على حوالى 29 تطبيق خبيث خاص بتعديل الصور على متجر "بلاى ستور"، وحذرت من أن هذه التطبيقات تقوم بسرقة صور المستخدمين، كما أنه تم تحميلها كثيرا، إذ أن عددًا كبيرًا من عمليات التنزيل قد نشأت من آسيا و الهند.
وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أزالت جوجل هذه التطبيقات من متجر "بلاى ستور"، وفيما يلى نعرض قائمة بأبرز هذه التطبيقات التى قامت جوجل بإزالتها، كما يلى:
Fill Art Photo Editor
Prizma Photo Effect
Cartoon Art Photo
Wallpapers HD
Super Camera
Photo Art Effect
Art Effect
Selfie Camera Pro
Pro Camera Beauty
Pixture
Photo Editor
Magic Art Filter Photo Editor
Horizon Beauty Camera
Art Filter
Emoji Camera
Art Filter Photo
Cartoon Photo Filter
Art Filter Photo Effects
Cartoon Effect
Cartoon Art Photo
Art Filter Photo Editor
Cartoon Art Photo Filter
Beauty Camera
Art Filter Photo Editor
Cartoon Art Photo Filter
Beauty Camera
Art Effect
Art Effect For Photo
Art Editor
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