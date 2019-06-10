شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: (مايكروسوفت) تعتزم استثمار 100 مليون دولار فى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة (مايكروسوفت) الأمريكية الرائدة فى مجال البرمجيات، عزمها استثمار 100 مليون دولار فى إفريقيا بغرض إنشاء مركز للتنمية التكنولوجية على أن يكون له فرعين أحدهما فى كينيا والآخر فى نيجيريا.

وأكدت الشركة ـ فى بيان ـ أنها اتخذت هذا القرار لأن إفريقيا تشكل سوقاً جديداً بالنسبة لها كما أنها تتمتع بعدد كبير من المميزات أبرزها وفرة الأيدى العاملة.

وقال جيم جالفيز المدير الإقليمى لشركة (مايكروسوفت) فى الشرق الأوسط وإفريقيا ـ فى حديث خاص أدلى به لصحيفة (لوموند) الفرنسية ـ من المقرر افتتاح المركز خلال خمسة أعوام من الآن..مشيراً إلى أن إفريقيا تعد أرض المستقبل نظرا لما تتمتع به من مميزات.

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وأوضح أن المسئولون بالشركة بدأوا يعملون على البنية التحتية اللازمة للاستفادة من هذه الفرصة ومن ثم فتح الباب على مصراعيه أمام كافة الدول الإفريقية لذلك قامت الشركة فى البداية بإنشاء مركز بيانات متكامل فى جنوب إفريقيا.

وأضاف جالفيز أن الأمر يتعلق باستثمار 100 مليون دولار ما بين البنى التحتية والأشخاص غير أن الأكثر أهمية فى هذا الموضوع هو عمليات التدريب التى من المقرر أن تتم داخل الجامعات والحكومات إذ يعمل فريق كامل من أجل تأهيل شخص واحد، وذلك من خلال برامج التدريب وتلك الخاصة بالتنمية والتى يمكن من خلالها تطوير الاقتصاد المحلى وهو ما يثير قلق الشركة فى المقام الأول.

ومن المقرر أن يسهم هذا المشروع فى تطوير تطبيقات تتعلق بالذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى فى كل من مايكروسوفت اوفيس وويندوز ومايكروسوفت أزور.