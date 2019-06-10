شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل 7 مميزات فى ساعة أبل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد ساعة Apple Watch واحدة من أكثر التقنيات التى ابتكرتها أبل على الإطلاق، وفى مؤتمر WWDC 2019 الأسبوع الماضى تم الإعلان عن WatchOS 6 والتى تأتى بمميزات جديدة وأفضل من السابقة لها.

وقد رصد موقع "بيزنس" أفضل المميزات القادمة فى WatchOS 6 من أبل، وهى..



وجه الساعة..أضافت أبل الكثير من وجوه الساعة فى WatchOS 6 بما فى ذلك الأساليب والتعقيدات الجديدة، حيث قال "كيفن لينش" رئيس شركة Apple Watch : "لدينا المزيد من وجوه متعددة للساعات منها الجرئ وآخر وجه يتغير وفقا للغة التى تحددها بشكل عشوائى ووجه يتغير بناء على موقع الشمس".

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ميزة Activity Trends..وهى ميزة جديدة توفر تحليلًا طويل المدى لصحتك ولياقتك، حيث يقارن نشاطتك البدنى الذى حققته خلال آخر 90 يومًا إلى آخر 365 يومًا حتى تتمكن من معرفة ما إذا كنت تتحسن فى أدائك اللياقى أم تنخفض.



إخبارك بالأغنية التى تستمع إليها..بفضل تكامل جديد مع Shazam ستتمكن من تنشيط Siri وتسأل عن الأغنية التى تستمتع إليها.



WatchOS 6 ستتمكن معالجة مشكلة ضعف السمع وصحة السمع لأول مرة..تحصل ساعة Apple Watch على تطبيق Noise ، والذى يمكن أن يستشعر الضوضاء المحيطة فى البيئة ويتتبع مدة تعرضك لها، وإذا كانت الأصوات العالية قريبة منك مما يؤثر على سمعك فسوف تخبرك الساعة بما إذا كنت فى منطقة ستؤثر على سمعك بمرور الوقت.



طريقة جديدة لإخبارك بالوقت..إذا كنت لا تريد إلقاء نظرة على ساعة Apple Watch الخاصة بك للتعرف على الوقت فإن WatchOS 6 قامت بعمل تحديث جديد بالضغط مرتين على وجه الساعة ستخبرك هى بالتوقيت بصوت عال.



تطبيقات مفيدة تنتقل من آيفون إلى ساعة أبل..ستكون جميع تطبيقات Audiobooks و Calculator و Voice Memos من Apple على ساعة يدك، لذلك لن تضطر إلى الوصول إلى أشياء بعيدة لتدوين ملاحظاتك الذهنية أو القيام ببعض العمليات الحسابية.