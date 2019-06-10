تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن ذاكرة 6 جيجا بايت رام في هاتف nova 5i

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت تسريبات جديدة حول هاتف nova 5i عبر Geekbench مؤخراً مع مزيد من التفاصيل حول هاتف هواوي المرتقب الذي يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

تم مؤخراً إعتماد هاتف Huawei nova 5i في Geekbench إستعداداً للإعلان الرسمي عن الهاتف خلال الفترة القادمة، وقد جاءت التسريبات السابقة لتكشف عن ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام في نموذج GLK-LX3 من الهاتف، كما تؤكد تسريبات جديدة على أن الهاتف سيأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في نموذج GLK-LX2.

أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android Pie، مع رقاقة معالج ثماني الأنوية تدعم الهاتف بسرعة 1.71 GHz، وفي تسريبات أخرى من AnTuTu أشير إلى أن الهاتف سيأتي برقاقة معالج Kirin 710 مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، كما تدعم الشاشة دقة عرض 2310 في 1080 بيكسل.

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يذكر أن التوقعات تشير إلى خطط هواوي للإعلان الرسمي عن هاتف nova 5i في مؤتمر يعقد في نهاية الشهر الجاري، على أن تقدم الشركة أيضاً هاتف nova 5 خلال فعاليات المؤتمر.

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