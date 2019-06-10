الفيسبوك قد تُطلق عملتها الرقمية في وقت لاحق من هذا الشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد تردد عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية أن الفيسبوك تعمل على إنشاء العملة الرقمية الخاصة بها. وفي حالة إذا كان محتوى التقرير الجديد الذي صدر مؤخرًا صحيحًا، فيبدو أن شركة الفيسبوك ستقوم بإطلاق هذه العملة الرقمية الخاصة بها في المستقبل القريب جدًا. ويشير هذا التقرير الجديد إلى أننا سنرى الفيسبوك تقوم بإطلاق العملة الرقمية الخاصة بها في وقت لاحق من هذا الشهر.

تشير المعلومات الجديدة إلى أن الفيسبوك ستقوم بإطلاق العملة الرقمية الجديدة الخاصة بها هذا الشهر، وتشير كذلك إلى أنه سيتم منح الموظفين الذين يعملون على هذا المشروع خيار الدفع لهم بإستخدام هذه العملة الرقمية.

ويُذكر أيضًا أنه بالإضافة إلى موظفي الفيسبوك، فإن الأسواق المستهدفة لهذه العملة الرقمية هي الدول النامية حيث العملات المدعومة من قبل الحكومات أكثر تقلبًا. وسيتم إستخدام هذه العملة الرقمية الجديدة في خدمات الفيسبوك مثل WhatsApp، ولكن يُعتقد أيضًا أن الشركة ستعمل على محطات دفع فعلية والتي ستكون مماثلة لآلات الصراف الآلي.

يقال بأن الفيسبوك وقعت شراكات مع شركاء خارجيين رئيسيين يشملون المؤسسات المالية والشركات التقنية التي تحظى بمصداقية عالية ليكونوا جزءًا من مؤسسة مستقلة تسهم في رأس المال وتساعد في التحكم في هذه العملة الرقمية. وتعمل الفيسبوك أيضًا مع الحكومات لتحصل عملتها الرقمية الجديدة على الموافقة. ولم تفصح الشركة عن خططها لعملتها الرقمية حتى الآن.