مايكروسوفت تكشف أخيرًا عن سعر خدمة Xbox Game Pass للحواسيب الشخصية

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت شركة مايكروسوفت مؤخرًا أنها ستقوم بجلب خدمة Xbox Game Pass إلى الحواسيب الشخصية. تم إطلاق هذه الخدمة لأول مرة على أجهزة Xbox وتسمح للمشتركين بالوصول إلى مكتبة تضم أكثر من 100 لعبة طالما إستمروا في دفع ثمنها. وفي مؤتمر الترفيه السنوي E3 2019 يوم أمس، كشفت شركة مايكروسوفت أخيرًا عن خدمة Xbox Game Pass للحواسيب الشخصية.

ووفقا للموقع الرسمي للشركة على الويب، فسوف تكلف خدمة Xbox Game Pass للحواسيب الشخصية نحو 4.99 دولارات أمريكية في الشهر. قد تٌطلق الشركة النسخة التجريبية من هذه الخدمة في وقت لاحق من هذا العام والتي ستضم عشر ألعاب على الأقل. بعض الألعاب المذكورة في القائمة تشمل Halo: The Master Chief Collection و Gears 5.

Advertisements

أثناء الفترة التجريبية، قد لا تطلب مايكروسوفت سوى دولارًا واحدًا في الشهر مقابل الخدمة حتى تصبح جاهزة للتوزيع لجميع اللاعبين مع العلم بأنها ستعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها على أجهزة Xbox. وبإستخدام خدمة Xbox Game Pass للحواسيب الشخصية، سيتمكن المشتركون على الحواسيب الشخصية التي تعمل بنظام Windows 10 من تحميل الألعاب من المكتبة وتشغيلها في وضع الأونلاين والأوفلاين. ووعدت شركة مايكروسوفت بالفعل بأن المكتبة ستضم أكثر من 100 لعبة من أكثر من 75 مطورًا في المستقبل.

لا شك أن لدى شركة مايكروسوفت الكثير لتقوله حول الخدمة في المستقبل المنظور مع العلم بأن فعاليات معرض الترفيه السنوي E3 2019 بدأت للتو.