سناب شات تنافس فيسبوك

ومن غير الواضح حاليًا الطريقة التي ستعمل بها ميزة "حدث سناب شات"، لكن صورة شاشة نشرتها ونغ توضح كيف تبدو واجهتها.
فعندما تنشئ حدثًا، يمكنك تخصيص وقت ومكان الحدث، ويتيح قبول الدعوة للمتسلمين الانضمام إلى دردشة جماعية للحدث.
ولا توجد أية معلومات بشأن إذا كان يمكن استخدام الميزة لإنشاء أحداث عامة، أو إذا كانت ستدعم الأحداث الخاصة فقط بينك وبين أصدقائك في سناب شات.
وتتيح الميزة تعيين مواقع محددة للأحداث، لذلك يبدو أنها ستندمج مع سناب ماب، الذي يظهر لك ما يريده أصدقاؤك استنادا إلى موقعهم.
وهذه الميزة في مرحلة مبكرة من التطوير، لذلك من المستحيل معرفة بالضبط ما خططت له سناب شات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.