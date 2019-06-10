غوغل تطور ميزة تنقذ حياة سائقي السيارات

كما أن التحديث الجديد ينبه قائدي السيارات كذلك إذا ما كان هناك "رادار" لرصد السرعات على الطرق التي يسير بها من عدمه، ويمكن أن يضيف المستخدم أي كاميرا جديدة لرصد السرعات يتم رصدها على الطريق.
ويضيف "غوغل مابس" أيضا إمكانية الإبلاغ عن وقوع حادث على الطريق أو التبليغ عن ازدحام مروري في منطقة معينة، لتعميمه لباقي المستخدمين.
وسيدعم هذا التحديث العمل على "خرائط غوغل" المدمجة داخل السيارات الحديثة وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، بحيث يمكن للسائق متابعة الحد الأقصى للسرعات وهو سائق من دون تشتيت انتباهه خلال قيادة السيارة.
ولن يحتاج الأمر من المستخدم، سوى تفعيل تقنية عداد السرعة، على "خرائط غوغل" من إعدادات التنقل.
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