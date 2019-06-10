ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كتب: أحمد حامد دياب
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حدوث ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
القاهرة 23 35
شبين الكوم 22...
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