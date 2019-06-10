شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل انطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر E3 2019 للألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينطلق معرض Electronic Entertainment Expo، أو E3 لفترة قصيرة الأسبوع المقبل بمركز مؤتمرات لوس أنجلوس، ويمتد من 11 إلى 13 يونيو، وسيشهد هذا الحدث مشاركة بعض أكبر شركات الألعاب للكشف عن التكنولوجيا الجديدة.

وحسب موقع الـ CNN، يستطيع اللاعبون والمبرمجون الحضور، كما ستنظم معظم الشركات بث مباشر للمؤتمرات الصحفية الخاصة بها، وقد خصص الكثير منها مواقعها الإلكترونية على الإنترنت لبث المؤتمرات، مثل نينتندو وإكس بوكس ​​من مايكروسوفت.

وأعلنت شركة" ألكترونيك آرتس" الأمريكية، أن المؤتمر الصحفى لن يكون تقليديًا، حيث ستستضيف العرض الخاص بها المسمى EA PLAY، وستقوم ببث جميع محتوياته على قناتي يوتيوب و Twitch.

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وهناك بعض التخمينات بأنه سيتم الإعلان عن أكس بوكس جديد، الذى سيطلق عليها Xbox Scarlett، ولكن تلك الشائعات غير مؤكدة حتى الآن، ومن غير المعروف ما إذا ستعلن الشركة عن جهاز جديد فعليًا أم لا.

كما أصدرت نينتدو بالفعل معلومات حول ألعاب Pokemon Swor وShield الجديدة التي ستصدر لاحقًا هذا العام، وقال رئيس الشركة شانتارو فوروكاوا للصحفيين أنه لن يتم الكشف عن أي أجهزة جديدة في E3 ، قد يعني ذلك أن عرض الشركة سيركز أكثر على الألعاب.

ومن المتوقع أيضًا وجود نتفليكس لتناقش تحويل مسلسلها الناجح "Stranger Things" إلى لعبة.