شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام ios 13 سيتسبب فى مشكلة للملايين من مستخدمى الآيفون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أبل جميع التفاصيل حول الإصدار الجديد من iOS فى مؤتمر المطورين العالمي بسان خوسيه، ونقلًا عن موقع "مترو" البريطاني، لن يتوفر النظام إلا على بعض أجهزة آيفون وآيباد الأحدث، فـإذا كنت تستخدم آيفون أقدم من آيفون 6s، فستحتاج إلى تبديله بإصدار أحدث.

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وبالنسبة للآيباد، إذا كان لديك جهاز آيباد أقدم، مثل iPad Air أو iPad mini 3، فستحتاج أيضًا إلى البحث عن بديل، ومن المحتمل أن يتسبب التغيير في أزمة كبيرة لملايين الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون أجهزة آيفون وأجهزة أيباد قديمة، نظرًا لأن نظام iOS 13 يتمتع بالكثير من المزايا، مثل الـdark mode المنتظر، وإتاحة نظام أمان وخصوصية أفضل مع ميزة "تسجيل الدخول باستخدام أبل".

وقال كريج فيدري، نائب رئيس قسم هندسة البرمجيات في شركة أبل: "نظام iOS 13 يوفر إمكانيات جديدة للتطبيقات التي تستخدمها كل يوم، مع تحديثات غنية للصور والخرائط، وميزات حماية الخصوصية مثل تسجيل الدخول مع أبل، مع أداء أسرع في كل شيء، ونحن متحمسون لتجربة العملاء لما ستحصل عليه هواتف أيفون هذا الخريف ولا يمكننا الانتظار حتى يروا كيف يبدو كل شيء رائعًا بفضل الوضع المظلم Dark Mode".