كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت DOOM Eternal هي العنوان الأكثر أهمية والذي سعي لمعرفة تفاصيلة الكثير من اللاعبين من خلال المؤتمر الصحفي لـ Bethesda ضمن فعليات حدث E3 2019 ولحسن الحظ لم تخيب الشركة أمالهم في معرفة المزيد من التفاصيل، فقد خصصت الشركة جزءاً كبيرا من الوقت لها حيث تضمن عرض توضيحي كامل للعبة.
فعادة ما يكون العرض التوضيحي هو أكثر ما يتم الأهتمام به، فهو يتضمن بالضبط ما يمكن أن يتوقعة اللاعبين من اللعبة، أنه وحشي ودموي وفوضوي ومليئ بإطلاق النار، جنباً إلى بعض المناظر لطبيعة اللعبة.
كما تم الكشف أيضا عن طور اللعب التعاوني والذي سيطلق عليه Battle Mode، بالإضافة إلى التأكيد علي موعد الإصدار والمقرر أن يكون في الـ 22 من نوفمبر علي كل من منصات PS4 و Xbox One و PC و Nintendo Switch و Stadia.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: DOOM Eternal ستصدر في 22 من نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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