كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Bethesda خلال المؤتمر الصحفي الخاص بها ضمن فعليات حدث E3 2019 عن الإضافة الجديدة تماماً والتي ستصدر تحت عنوان “Rise of the Ghost” لـ RAGE 2 والذي سيتضمن مجموعة كبيرة من الأعداء والكثير من القوى الجديدة. ستتضمن الأضافة التالي: دراجة نارية جديد

مركبة Armadillo جديدة

طرق لعبة جديدة

قصة موسعة

فصائل جديدة من الأعداء

قدرات جديدة اعلان



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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Bethesda تستعرض التوسع القادم لـ RAGE 2: Rise of the Ghosts لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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