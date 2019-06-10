تكنولوجيا: Fallout 76 متاحة لمدة أسبوع تجريبي مجاني يبدأ في الـ 10 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Bethesda خلال المؤتمر الصحفي الخاص بها E3 أنه سيكون هناك أسبوع تجريبي مجاني لـ Fallout 76 وسيكون ابتداء من يوم الـ 10 من يونيو وحتي الـ 17 من نفس الشهر.

وطوال الأسبوع سيتمكن اللاعبين من تشغيل إصدار Fallout 76 بالكامل مجاني على النظام الأساسي الذي يتم اختياره، كما سيشمل ايضا الإصدارة البيتا التجريبية Nuclear Winter الذي سيصل إلى Appalachia من الغد.

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