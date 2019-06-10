جوجل يحيى ذكرى ميلاد أحمد خالد توفيق

شيماء شناوي

احتفى محرك البحث جوجل، بذكرى ميلاد الكاتب والروائي الدكتور أحمد خالد توفيق، حيث ظهرت صورته وهو مشغول بالكتابة، وتتوسطه الحروف الشهيرة لكلمة Google وفي الخلفية الشخصيات الروائية لأبطال سلسلة "ما وراء الطبيعة".

أحمد خالد توفيق، طبيب وأديب، ولد في مدينة طنطا، يعتبر أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ويلقب بالعراب، صدر له العديد من الكتب منها، «سر الغرفة 207، مثل إيكاريوس، يوتوبيا