شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تكشف عن طائرة جديدة بدون طيار لتوصيل الطلبات بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أمازون النقاب عن أحدث طائرة بدون طيار لتوصيل الطلبات، خلال مؤتمر re:Mars بلاس فيجاس، والتى تجمع بين خصائص الطائرة العادية والهليكوبتر، لكن لم تحدد الشركة المكان الذي سيتم فيه التسليم، أو عدد الطائرات بدون طيار الموجودة ضمن أسطولها.

وتحتوى الطائرة على مقصورة رئيسية لنقل البضائع، وجزء سداسى يعمل كجناحين لها، بالإضافة إلى نظام حماية يضمن عدم تلفها عند التعرض للظروف المناخية والجغرافية الصعبة.

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وقال "جيف ويكلي" الرئيس التنفيذي لشركة أمازون: "إن الطائرة ستكون قادرة على إيصال بضائع تزن خمسة أرطال لمسافات تصل إلى 15 ميلاً، في أقل من نصف ساعة فقط، مع تصميمها الهادئ الذى لا يصدر أي نوع من الضوضاء، كما يمكن أن تعمل في الفضاء".

وأضاف "ويكلي": نحن لا نقصد أن جميع شحناتنا ستكون باستخدام الطائرة، لكنها فرصة هائلة لضمان سرعة التوصيل وعدم تلف البضائع في طريقها للعميل، خاصتة بعد تلقينا العديد من الشكاوى حول تلك الأمور".