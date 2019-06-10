شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع مبيعات شركة Game Stop لإنتاج ألعاب الفيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت شركةGame Stop لإنتاج ألعاب الفيديو، تراجعًا كبيرًا في مبيعاتها، ويرجع السبب فى ذلك كما ذكر الخبراء هو استمرار الشركة في بيع الألعاب على أسطوانات بمنافذ البيع، رغم أن الاتجاه الحالى بين العملاء هو تنزيل الألعاب من الإنترنت.
وأعلنت الشركة عن انخفاض الأرباح بنسبة 13% في الربع الأول من العام الجارى، وأعلنت أيضًا أنها لم تعطِ المستثمرين نسبة أرباح ربع سنوية، بعدما كانت تعطيهم أرباح بنسبة 36% بعد مرور ثلاثة أشهر من طرح المنتج للأسواق.
وتعد تلك الضربة ليست الأولى لشركة Game Stop ، حيث فقدت ثلثي قيمتها علي مدار العامين الماضيين، وهذا لنفس السبب وهو تبديل العملاء طريقتهم فى الحصول علي الألعاب والتوجه للإنترنت.
وقالت الشركة إنها ستستخدم أرباحها في الوقت الحالي لسداد ديون الشركة ودعم ترويج مبيعاتها، وإن كان هذا الأمر سيكلفهم خسائر تصل إلى 63 % من قيمة الربح.
وقد قامت الشركة بتعيين "جورج شيرمان" المخضرم فى علم التسويق الحديث، ليصبح الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، وقال " شيرمان" إنه واثق في أنGame stop ستعود للمنافسة في عالم الألعاب مرة أخرى رغم تعدد العقبات التي تقف أمامها.
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