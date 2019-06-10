شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نداءات عالمية لإنقاذ الشعب المرجانية من التغيرات السريعة بسبب المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدعو خبراء الشعب المرجانية من جميع أنحاء العالم إلى إعادة تقييم عاجلة للأهداف المناخية في ظل الأدلة المتزايدة على السرعة غير المسبوقة للتغيير في هذه النظم الإيكولوجية.

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، فإن الشعب المرجانية التي ظلت دون تغيير نسبيًا لمدة 24 مليون عام تقريبًا، تمر الآن بتغييرات عميقة، ويسأل بعض خبراء الشعب المرجانية أسئلة بحث عن أولويات الحفاظ على الشعاب المرجانية وبيئة الشعاب المرجانية في مواجهة هذه التغيرات الحديثة والسريعة، والتي فاقت التوقعات بكثير.

وتتمثل المشكلة فى أنه مع تغير مناخ العالم، تتحول درجات الحرارة المدارية نحو القطبين، مما يجعل الشعاب المرجانية تنمو في أماكن جديدة، وبما أن الشعاب المرجانية تضيع بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات في بعض الأماكن، فإنها تنمو في مياه باردة غير مضيافة في السابق، فكيف يتفاعل علماء البيئة مع ذلك؟

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وتتطلب هذه الصورة المتغيرة استجابات جديدة من المجتمع العلمي فى محاولة للحفاظ على النظم الإيكولوجية للشعب المرجانية جنبًا إلى جنب مع الخدمات والفوائد التي تقدمها من الغذاء إلى السياحة وحماية السواحل ودعم النظام الإيكولوجي.

وأكد الخبراء، أنه يتعين على المجتمع العلمي والمديرين ومستخدمي الموارد أن يفهموا ويتكيفوا بسرعة مع هذا النظام البيئي المتغير وتعلم كيفية إدارته، وسيكون هذا ممكنًا فقط إذا تم تقليل انبعاثات الكربون بسرعة.

وقال الدكتور غاريث ويليامز من جامعة بانجور: "هذه الميزة الخاصة بالبيئة الوظيفية للشعاب المرجانية ضرورية، ووتيرة التغيير هذه سريعة لدرجة أنها تتطلب إعادة النظر".