تكنولوجيا: The Elder Scrolls Blades قريباً على منصة سويتش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Bethesda خلال المؤتمر الصحفي الخاص بها ضمن فعليات حدث E3 أن لعبة The Elder Scrolls Blades سيتم إصدارها قريباً على منصة سويتش ولكن الجزء الأفضل من هذا الإعلان بأنها ستظل مجانية كما أنها ستدعم ميزة اللعب المشترك مع اللاعبين المستمرين في اللعب على أجهزة الهواتف المحمولة.

ولكن تحديداً فقد تم الإعلان أن اللعبة ستصدر على كل من أجهزة Android و iOS و Nintendo Switch خريف هذا العام، ولكنها متاحة الآن من خلال الوصول المبكر على كل من أنظمة Android و iOS.

المصدر

اعلان

