تكنولوجيا: Age of Empires II: Definitive Edition ستأتي في خريف هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة مايكروسوفت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بها ضمن فعليات E3 أن Age of Empires II: Definitive Edition ستصدر خريف هذا العام، حيث يشمل هذا الإصدار دقة 4K.

هذا فضلا عن طور مهام جديد تماماً يسمى The Last Khans. Age of Empires II: Definitive Edition والذي سيكون متاحاً لمشتركي Xbox Game Pass على أجهزة الحاسب الشخصي، مع العلم أن الأشتراكات بالنسخة التجريبية متاحة من الآن.

المصدر

