كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل إغلاق المؤتمر الصحفي لشركة مايكروسوفت E3 2019 والذي أختتمته بالإعلان عن الإصدارة التالية من منصة أكس بوكس Project Scarlett والتي أعلن أن موعد إصدارها سيكون خلال عطلات العام المقبل 2020 أعلنت أيضا أنه سيكون نفس الموعد الذي ستصدر به Halo Infinite والذي سيكون أيضا ضمن الكتالوج الخاص بألعاب Project Scarlett. اعلان



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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Halo Infinite ستأتي مع جهاز Xbox الجديد في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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