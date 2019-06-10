تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن ذراع التحكم Xbox Elite 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة مايكروسوفت في وقت سابق من اليوم عن ذراع تحكم Elite 2 الجديدة مع 30 طريقة جديدة للعب مثل المحترفين، حيث تأتي الذراع الجديدة مع قبضة مطاطية ملفوفة مع ثلاث ملفات تخصيص حتي لا تضطر إلى إعادة تكوين كل شيء عندما تقوم بالتبديل بين Forza Horizon 4 وGears 5، تأتي أيضا وحدة التحكم الجديدة مع إمكانية العمل حتي 40 ساعة من اللعب بتكلفة 180$. المصدر اعلان



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