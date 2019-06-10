تكنولوجيا: مايكروسوفت: منصة Project xCloud ستدعم جميع ألعاب Xbox One

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت اليوم شركة مايكروسوفت عن الكثير من الألعاب بجانب الكشف عن منصتها الجديدة القادمة Project Scarlett، واستكمالاً لما تم الإعلان عنه فقد كشفت الشركة عن موعد إصدار خدمة الألعاب السحابية الخاصة بها Project xCloud والتي تم التأكيد على أنها ستتوفر خلال أكتوبر القادم.

كما أعلنت أن خدمتها الجديدة سوف تدعم جميع ألعاب Xbox One مما يوفر أكثر من 3500 لعبة مختلفة، ولكن للأسف لم تقوم الشركة بالكشف عن القيمة المقررة للأشتراك ولكن بالنظر إلى قيمة إشتراك الخدمة المنافسة لها Google Stadia وهي 10$ فمن المحتمل ألا تتجاوزها أو تأتي في نفس الحدود.

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