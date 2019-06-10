السوريين_منورين_مصر.. هاشتاج يشعل تويتر بعد عنصرية النائبة الكويتية صفاء الهاشم ضد المصريين.. وكندة علوش ترد

أحمد قاسم
اشتعل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعدما تصدر هاشتاج "السوريين منورين مصر" قائمة التغريدات الأعلى تداولًا في مصر، وذلك تزامنًا مع عودة النائبة الكويتية صفاء الهاشم إلى الأضواء مجددًا التي تشتهر بتصريحاتها العنصرية ضد المصريين.
الهاشتاج شهد تفعالًا شديدًا بين رواد "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستجرام"، بينهم نجومًا كبار مثل النجمة السورية كندا علوش، التي قالت عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "#السوريين_منورين_مصر هاشتاغ جميل وكلو محبة.. لقيتو متصدر التريند في مصر فرحت جدًا الصراحة.. هل في سبب أم مجرد موجة حب جماعية عفوية، وانا مني...
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